Общество

Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в торгово-развлекательных центрах

Врио губернатора Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС, связанных с возникновением пожаров в торгово-развлекательных центрах, расположенных на территории Псковской области. Решение связано с массовой гибелью людей на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, согласно распоряжению, Главное управление МЧС России по Псковской области по согласованию с прокуратурой региона проведет внеплановые выездные проверки в торгово-развлекательных центрах Псковской области по соблюдению требований пожарной безопасности. Также будут организованы дополнительные учебные тренировки по эвакуации людей при возникновении пожаров, отработки планов тушения и противопожарные инструктажи для лиц, ответственных за противопожарную безопасность.

Владельцам торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Псковской области, рекомендовано проверить системы пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и управления эвакуацией людей, состояние эвакуационных путей и выходов, исправность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения, а также провести соответствующие инструктажи с ответственными лицами.

Кроме того, поручения о проведении в подведомственных учреждениях аналогичных проверок и инструктажей даны Государственному управлению образования и Главному государственному управлению социальной защиты населения Псковской области.

В социальных учреждениях также проверят наличие и сроки годности средств индивидуальной защиты органов дыхания. Педагогические работники пройдут дополнительное обучение по мерам безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий с детьми, на уроках по основам безопасности жизнедеятельности с учащимися проведут занятия о мерах пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара.

Вопросы, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций и пожарами в местах массового пребывания людей, также планируется рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях и городских округах области.

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