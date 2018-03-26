Общество

Начальник и старший мастер службы наружных газопроводов требуются в «Газпром газораспределение Псков»

В АО «Газпром газораспределение Псков» требуются начальник службы наружных газопроводов и старший мастер службы наружных газопроводов.

- Начальник службы наружных газопроводов. Требования к кандидату: наличие высшего или средне-специального технического образования, опыт производственной деятельности не менее 5 лет, опыт работы руководителем не менее 3 лет, исполнительность, уверенный пользователь компьютера.

- Старший мастер службы наружных газопроводов. Требования к кандидату: наличие высшего или средне-специального технического образования, опыт производственной деятельности не менее 5 лет, опыт работы руководителем не менее 3 лет, исполнительность, уверенный пользователь компьютера.

Должностные обязанности: обеспечение надежности работы опасных производственных объектов г.Псков и Псковского района, организация деятельности по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим, техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения природного газа (наружных газопроводов, пунктов редуцирования газа), контролю за производством работ в охранных зонах газопровода.