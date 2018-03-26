Общество

В Пскове подписано постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории Степановского лужка

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской дивизии и реки Великой в городе Пскове. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Общая площадь территории, о которой идет речь - 63 га. Управлению по градостроительной деятельности администрации города Пскова поручено обеспечить рассмотрение предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, которые поступят в управление; обеспечить подготовку технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, а также подготовку документации по планировке и межеванию территории.

Контроль за исполнением постановления возложен на и.о. заместителя главы администрации города Пскова Валентину Зубову.

Добавим, что проект планировки территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской дивизии и реки Великой будет вынесен на публичные слушания.