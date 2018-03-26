Общество

Псковский облсовпроф предлагает провести серьезное экологическое исследование в связи с «мусорным вопросом» в Порховском районе

Псковский облсовпроф предлагает провести серьезное экологическое исследование в связи с «мусорным вопросом» в Порховском районе. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что профсоюзы подключились к «мусорному вопросу» в Порховском районе по приглашению населения, которое, подчеркнула Ульяна Михайлова, идею создания межмуниципального полигона в муниципалитете воспринимает крайне отрицательно.

«Не должно население входить в положение власти. Проблема носит длительный характер», - отметила лидер псковских профсоюзов, добавив, что Порховский район в случае размещения там полигона ждут ощутимые негативные экологические последствия.

В связи с этим профсоюзы организуют на базе санатория «Хилово» 6 апреля с 11.00 встречу с активистами Порховского района с целью предложить населению провести серьезное экологическое исследование и научно обосновать невозможность размещения в муниципалитете полигона ТКО.