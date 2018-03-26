Общество

Сезон работы аттракционов в Детском парке Пскова планируют открыть к 1 мая

Сезон работы аттракционов в Детском парке Пскова планируют открыть к 1 мая - празднованию Дня труда. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

«1 мая - для нас это праздник, и мы поддерживаем мнение нашего профсоюзного актива, что 1 мая народ должен отдыхать», - сказала Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что совместно с администрацией города Пскова Псковский облсовпроф 1 мая организует большой семейный праздник в Детском парке. Будут работать сразу несколько площадок, торговые ряды. Гостей праздника ждут мастер-классы, презентации облсовпрофа, концерты.