Общество

В связи с днем траура в Пскове 28 марта отменяются развлекательные мероприятия

В связи с днем траура в Пскове 28 марта отменяются развлекательные мероприятия. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим вследствие пожара в торговом центре в Кемерово. В связи с этим в Пскове будут припущены государственные флаги Российской Федерации, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.

25 марта в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где, по последним данным, погибло 64 человека, еще 60 обратились за помощью в медицинские учреждения.