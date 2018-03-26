Общество

В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ

Карантин вводится в Псковской области в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципалитетах.

Как сообщил главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук, на 12 календарной неделе 2018 года заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Псковской области достигла эпидемического уровня.

В период с 19 по 25 марта суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог для совокупного населения на 23,2%, среди детей до 2 лет – на 15,5%, среди взрослого населения 15 лет и старше - на 44,5%. В возрастной структуре больных на детей до 14 лет приходится 61,9 % случаев.

Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации.

В связи с этим с 26 марта на территории городов Псков, Великие Луки и районов Псковской области вводится комплекс необходимых ограничительных мероприятий на основании регионального Плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в Псковской области на 2017-2020 годы, утвержденного заместителем губернатора Псковской области.

Ограничительные мероприятия включают традиционные меры профилактики: особый противоэпидемический режим в медицинских организациях, обеспечение аптечных и лечебных учреждений противовирусными препаратами, ношение медицинских масок, отмена массовых мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях. Кроме того, должны быть усилены «утренние фильтры» в детских образовательных учреждениях. Если в классе или группе заболевает более 20% детей, будет проводиться частичное или полное приостановление учебного или воспитательного процесса в школах и детских садах.

Руководителям организаций рекомендовано соблюдение температурного режима в рабочих помещениях, исключение сквозняков, соблюдение режима проветривания, масочного режима персоналом, обслуживающим население (магазины, аптеки и др.); проведение текущей дезинфекции (влажной уборки с применением дезинфицирующих средств) в помещениях.

Срок карантина будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Управление Роспотребнадзора мониторит ситуацию в ежедневном режиме.