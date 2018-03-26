Общество

У памятника княгине Ольге в Пскове 27 марта состоится траурный митинг по погибшим в Кемерове

27 марта в 17.00 по инициативе общественников у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади в Пскове состоится траурный митинг по погибшим в Кемерове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что сегодня же, 27 марта, в гайд-парке в сквере на Четырех углах пройдет встреча горожан, посвященная трагедии в Кемерове. Как сообщают в социальных сетях организаторы встречи, почтить память погибших псковичи соберутся в 19.00.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, жертвами стали не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных три ребенка.