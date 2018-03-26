Общество

Кадастровая палата напоминает псковичам об одновременной подаче заявления на кадастровый учет и регистрацию прав

Кадастровая палата напоминает псковичам об одновременной подаче заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, с 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной регистрации недвижимости» №218, который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры.

Напомним, что до 2017 года кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами, теперь стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными. С момента подачи заявления в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав.

Внедрение нового закона позволяет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов, и неважно, где ваш объект расположен. Если у вас нет времени забрать документы после проведения регистрации прав собственности, вам могут доставить готовые документы в любое удобное для вас место и время. Для этого необходимо при подаче заявления указать в нем способ получения «курьерская доставка». Заметим, что услуга является платной.

Теперь кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке. Эти изменения никак не повредят гарантии прав на объекты недвижимости. Сведения об объектах недвижимости хранятся в электронном виде. Такой способ более защищен от случайных потерь или мошенничества.

Также, законом установлен обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учета и регистрации прав. Это облегчает прием документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию «бесконтактных технологий», с помощью которых граждане могут получить госуслуги через интернет и МФЦ.

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы МФЦ в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.