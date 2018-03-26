Общество

Михаил Ведерников и Игорь Чевжик обсудили ход строительства социальных объектов в Великих Луках

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 27 марта, провел рабочую встречу с главой администрации Великих Лук Игорем Чевжиком. Они обсудили вопросы строительства важных социально значимых объектов и пути дальнейшего развития второго по величине города области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников сообщил, что в рамках его рабочей поездки в Москву была достигнута договоренность с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко о выделении средств из резервного фонда Правительства на окончание строительных работ в Центре подготовки велосипедистов. «После поступления средств нужно будет оперативно разыграть конкурс и принять все меры для завершения строительства велоцентра до конца этого года», - поставил задачу врио губернатора.

Игорь Чевжик в свою очередь от имени жителей Великих Лук поблагодарил руководителя региона за помощь и поддержку в строительстве долгожданного спортивного объекта.

Глава городской администрации также доложил о подготовке к сдаче нового корпуса школы № 6 на 825 мест. По его словам, сейчас на объекте работают более 130 человек, полным ходом идет расстановка мебели и оборудования в классах и пищеблоке, обустройство спортзала. Есть трудности с оформлением документации, но, как заверил Игорь Чевжик, все будет выполнено в установленные сроки.

Михаил Ведерников поручил Игорю Чевжику держать вопрос на личном контроле, напомнив о договоренности открыть летом в новом здании пришкольный лагерь.

Также по поручению врио губернатора глава администрации возьмет на контроль вопрос распределения учащихся в новую школу. «В первую очередь в новую школу должны перейти дети из старого корпуса шестой школы, который будет ставиться на ремонт. Потом, если останутся места, можно будет принимать заявки от города», - отметил Михаил Ведерников.

Особое внимание руководитель региона Михаил Ведерников обратил на важность обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и пожарной безопасности как в новом здании школы, так и в других общественных местах и учреждениях города. «Распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в торгово-развлекательных центрах я вчера подписал. Отнеситесь внимательно к этим вопросам», - подчеркнул он.

В ходе рабочей встречи врио губернатора Михаил Ведерников и глава администрации Игорь Чевжик также обсудили вопросы реконструкции перекрестка улиц Дьяконова и Ленина, создания новых мест в дошкольных учреждениях для детей ясельного возраста, продолжения адресной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, работы системы здравоохранения и социальной сферы. По всем вопросам врио губернатора дал соответствующие поручения своим заместителям.