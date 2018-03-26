Общество

Владелица сгоревшего торгового центра в Кемерове назвала причиной трагедии поджог

Причиной пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове стал поджог, заявила журналистам в суде гендиректор ТРК Надежда Судденок, передает «Росбалт».

«Сотрудник в тот день услышала хлопок и увидела огромный столп огня у батута, где была поролоновая куча. Был столп огня, следовательно, это был поджог», - сказала Судденок. По ее словам, двери в кинотеатры ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово никогда не закрывались.

«Двери наших кинотеатров не закрывались никогда. Возможно, (люди оказались заперты) из-за технической неисправности. Возможно, потому что были магнитные замки», - сказала Судденок.

Обвиняемая добавила, что в день трагедии ей звонили сотрудники, которые утверждали, что все люди, находившиеся в момент пожара в ТРК, живы и здоровы. «Никто не сказал ни о каких о нарушениях», - подчеркнула она.

Суд во вторник должен был решить вопрос об аресте Судденок, однако заседание было решено отложить для сбора дополнительных материалов. После завершения заседания Судденок расплакалась.

По официальным данным, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек. Рассматриваются все версии причин трагедии, кроме теракта. В настоящий момент опознаны 25 жертв.