Общество

Финал областного конкурса «Юные дарования» пойдет в Пскове 28 марта

Финал областного конкурса «Юные дарования» пойдет в Пскове 28 марта. Организаторами конкурса выступают Государственное управление образования Псковской области

и Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества. Его участники - 202 школьника Псковской области, выполнившие качественно работы предыдущих двух туров.

Как сообщили Псковской ленте Новостей организаторы, 24 года в Псковской области проводится ежегодный областной конкурс «Юные дарования» для учащихся 5-8 классов по 11 школьным предметам. Цель проведения - выявление способных школьников, повышение их познавательного интереса, подготовка к участию в олимпиадном движении. Ежегодно в конкурсе принимают участие обучающиеся практически всех районов/городов области. За эти годы более 30 тысяч школьников проверили свои знания, участвуя в конкурсе. При этом наиболее целеустремленные ребята учатся в Центре развития одаренных детей и юношества, углубляя свои знания по выбранному предмету. Победители и призеры конкурса приглашаются для обучения в областной «Школе олимпиадников». Победители и призеры конкурса, продолжающие дополнительное образование, становятся победителями и призерами не только регионального, но и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Конкурс проводится в три тура: заочный (октябрь-декабрь), очный (февраль) и финал (март). На заочный тур конкурса в этом учебном году поступило 1647 работ, на очный тур – 1032; на финал приглашены 202 человека.

Закрытие конкурса «Юные дарования» пройдет в 16.30 в ДДТ Пскова.