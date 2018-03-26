Общество

В Пскове определен победитель областной семейной олимпиады по праву

24 марта в МБОУ «Лицей № 4 “Многопрофильный”» г. Пскова состоялся областной этап семейной олимпиады по праву. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования, тема олимпиады 2018 – «Диалог культур в многонациональной России».

Центр граждан­ского образования ПОИПКРО проводит Семейные олимпиады с 2000 года. Олимпиада 2018 года стала логическим продолжением прошлогодней семейной олимпиады «Противодействие ксенофобии и экстремизму в современной России». Как и в прошлом году, организация олимпиады осуществлялась Центром гражданского образования ПОИПКРО в содружестве с АНО «Современная семья». Олимпиаде 2018 года предшествовала организованная АНО «Современная семья» и ЦГО ПОИПКРО Интернет-олимпиада с аналогичным названием. В ней приняли участие 270 человек.

Участников и гостей олимпиады приветствовал первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников. Председатель жюри зав. ЦГО, кандидат философских наук, доцент Михаил Жихаревич представил членов жюри – Ольгу Лапицкую, координатора научно-методической работы ПОИПКРО, кандидата философских наук, доцента; Антона Мотина, директора АНО «Современная семья»; Семена Никонова, председателя региональной общественной организации «Центр устойчивого развития Псковской области»; Татьяну Пасман, координатора образовательных программ ЦГО, методиста по истории, обществознанию и праву ПОИПКРО.

В финальных состязаниях областной семейной олимпиады приняли участие 6 семейных команд. Квалифицированное судейство в первом туре (игра «Дебаты») по традиции было обеспечено бывшими учащимися Псковского технического лицея.

После тщательного и беспристрастного подсчета баллов по итогам трех туров со­ревнований жюри присудило первое место и диплом первой степени команде семьи Коркуновых (МБОУ «Лицей №4 г. Пскова «Многопрофильный») тренер – С.В. Пенькова. Второе место и диплом второй степени полу­чила семейная команда Гаврилова-Артемьева-Родина (МБОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа») тренер – А.Н. Коновалов. Третьего места и диплома третьей степени была удостоена команда семьи Одинцовых («Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа») тренер — Е.А. Александрова.

Командам и тренерам были вручены дипломы победителей, призеров и участников семейной олимпиады, а также цен­ные подарки, предоставленные АНО «Псковский областной центр реализации семейных проектов «Современная семья».

Центр гражданского образования ПОИПКРО начинает разработку Положения о следую­щей олимпиаде и приглашает заинтересованные организации к партнерству.