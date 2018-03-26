Общество

Михаил Ведерников почтил память погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Во вторник, 27 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников почтил память погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в память о жертвах трагедии он возложил цветы к стихийному мемориалу у памятника княгине Ольге в Детском парке, куда псковичи сегодня приносят цветы, игрушки и зажигают свечи.

Михаил Ведерников назвал события того дня страшной трагедией. «Погибли десятки людей. Очень страшно и горестно, что среди них было много детей. От имени администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с Кемерово, Кемеровской областью, вместе со всей страной», - сказал врио губернатора.

Он также отметил, что сейчас главная задача - провести работу над ошибками и сделать все, чтобы такие трагедии в будущем не повторялись. По его распоряжению во всех торговых центрах, учебных и дошкольных учреждениях региона пройдут проверки на предмет соответствия зданий требованиям пожарной безопасности и учебные тренировки по эвакуации.

«Завтра вместе со всей страной в Псковской области будет объявлен день траура», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел пожар. В результате погибло 64 человека, из них 41 ребенок. В больницах находятся более 10 пострадавших. Сегодня утром в Кемерово прилетел президент Российской Федерации Владимир Путин. В связи с трагедией он подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.