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Общество

Общественники пригласили ветеранов и сотрудников органов внутренних дел в Пскове в театр

27.03.2018 19:12|ПсковКомментариев: 0

27 марта, во Всемирный день театра, Общественный совет при УМВД России по Псковской области пригласил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел на интересное представление. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Псковской областной универсальной научной библиотеке вниманию зрителей был представлен спектакль «Окраина» Новоржевского народного театра. Он поставлен по одноименной пьесе Игоря Васильева молодым режиссером Дариной Минаевой.

На просторах необъятной России разбросаны деревеньки. В одном из таких отдаленных мест и доживают «окраину» своих дней герои спектакля. Они любят и ревнуют, скандалят и мирятся, мечтают. Вот только все равно чего-то не хватает им для ощущения звенящего чувства счастья. Может, веры в то, что ты кому-то нужен, что ты не забыт. Но, как известно, иногда судьба преподносит нам удивительные подарки.

«Окраина» была встречена аудиторией очень тепло. Судя по отзывам общественников и представителей старшего поколения, они получили огромное удовольствие от увиденного, ведь, несмотря на сельский колорит, речь в спектакле идет о вещах, которые понятны любому зрителю, независимо от места проживания и возраста.

Отметим также, что во Всемирный день театра гости посмотрели представление бесплатно.

Теги: #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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