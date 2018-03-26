Общество

Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий

Министерство культуры России направило рекомендации подведомственным учреждениям и министрам культуры регионов в связи с объявлением общенационального траура по жертвам пожара в Кемеровской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Рекомендовано отменить все цирковые мероприятия и воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.

Это распространяется на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения - цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и другие площадки.

Отметим, что в афише учреждений ТКД Псковской области завтра, 28 марта, нет мероприятий.