Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий

Министерство культуры России направило рекомендации подведомственным учреждениям и министрам культуры регионов в связи с объявлением общенационального траура по жертвам пожара в Кемеровской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
Рекомендовано отменить все цирковые мероприятия и воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.
Это распространяется на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения - цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и другие площадки.
Отметим, что в афише учреждений ТКД Псковской области завтра, 28 марта, нет мероприятий.