В АНЗО «Шанс» подвели итоги конкурса «Неслучайные знакомства». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, на конкурс поступило 23 истории.
Жюри, в состав которого вошли представители спонсоров и руководства «Шанса», не видели друг друга, не общались, не сговаривались и оценивали работы каждый самостоятельно через электронную форму по 10-балльной шкале. Три места определены по среднему баллу:
Организаторы конкурса приглашают победителей в эту субботу, 31 марта, на пункт передержки АНЗО «Шанс» за победными призами и на праздничное чаепитие. Начало в 16.00.
Напомним, все истории можно найти в группе https://vk.com/volonter.shans или по хэштегу #шанс_приют.