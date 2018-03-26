Общество

В АНЗО «Шанс» подвели итоги конкурса «Неслучайные знакомства»

В АНЗО «Шанс» подвели итоги конкурса «Неслучайные знакомства». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, на конкурс поступило 23 истории.

Жюри, в состав которого вошли представители спонсоров и руководства «Шанса», не видели друг друга, не общались, не сговаривались и оценивали работы каждый самостоятельно через электронную форму по 10-балльной шкале. Три места определены по среднему баллу:

1 место - Игорь Дудоров https://vk.com/wall3088911_8576 (9 баллов)

2 место - Маргарита Денисенко https://vk.com/wall5227481_11695 (8,75 баллов)

3 место - Лариса Ильина https://vk.com/wall12665046_14430 и Кристина Лобунова https://vk.com/wall182680593_20977 (по 8,5 баллов).

Организаторы конкурса приглашают победителей в эту субботу, 31 марта, на пункт передержки АНЗО «Шанс» за победными призами и на праздничное чаепитие. Начало в 16.00.

Напомним, все истории можно найти в группе https://vk.com/volonter.shans или по хэштегу #шанс_приют.