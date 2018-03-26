Общество

Пскович просит проверить комплекс R-16 на Рижском проспекте на соответствие нормам пожарной безопасности

Пскович Виктор Силаев просит проверить развлекательный комплекс R-16 на Рижском проспекте на соответствие нормам пожарной безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на сайте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Не раз бывал там - окон нет, множество лестниц, узкие проходы, многие залы в темноте. При большом количестве народа - духота, что свидетельствует о проблемах с системой вентиляции, - пишет пскович. - Это реально место повышенной опасности! Не уверен что там реально, а не по документам все в порядке с безопасностью!»

«После трагедии в Кемерове, пожалуйста, возьмите под особый контроль подобные заведения, которые зачастую находятся в старых помещениях и где каждый угол сдан в аренду. Не допустите, чтобы подобная трагедия случилась в Пскове!» - призывает житель города.