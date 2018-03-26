Общество

В России начался траур по жертвам трагедии в Кемерове

Общенациональный траур объявлен в России в связи с трагедией в Кемерове,где в результате пожара погибли 64 человека.

Как сообщает РИА Новости, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.