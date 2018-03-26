Общество

Студенты ВЛГАФК провели традиционный день здоровья для детей Центра специального образования №3

Студенты ВЛГАФК провели традиционный день здоровья для детей ГБОУ «Центр специального образования №3» г. Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, студентами направления «Физическая культура» (профиль подготовки «Спортивная тренировка в спортивных играх») были проведены веселые спортивные эстафеты для учащихся средних и старших классов, а обучающиеся направления подготовки «Сервис» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» организовали игру по станциям для детей начальной школы.

На станции «Подвижная» учащиеся играли в «Твистер», станция «Музыкальная» была посвящена озорным играм с музыкальным сопровождением. Кроссворды, ребусы и головоломки разгадывались на станции «Интеллектуальная», а на станции «Творческая» ребята учились делать из одноразовых ложек петушков. Все команды были награждены сладкими призами.