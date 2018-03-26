Общество

В прокуратуре Псковской области проведут прием предпринимателей

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации в соответствии с поручением генерального прокурора Российской Федерации прокуратура Псковской области примет участие во всероссийском дне приема предпринимателей.

Прием предпринимателей в аппарате прокуратуры области будет проводиться в кабинете дежурного прокурора в здании прокуратуры Псковской области по адресу: 180000, г. Псков, ул. Плехановский посад, д.6, в городах и районных центрах области – по месту расположения соответствующих горрайпрокуратур.

Информация о месте их расположения имеется на официальном сайте прокуратуры Псковской области в сети Интернет.

Единый режим работы по приему предпринимателей установлен с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).