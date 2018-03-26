Общество

Лучших учителей, воспитателей, психологов и работников дополнительного образования выберут в Псковской области

Пять конкурсов профессионального мастерства пройдут в Псковской области с 3 по 5 апреля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном управлении образования Псковской области.

В частности, в регионе состоятся областные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России-2018», «Воспитатель года России-2018», «Педагог-психолог-2018», а также областные конкурсы среди работников профессиональных образовательных учреждений «Мастер года-2018» и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

В соревнованиях примут участие 48 педагогических работников из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского Опочецкого, Островского, Печорского, Псковского, Себежского, Стругокрасненского районов.

Конкурсные мероприятия пройдут в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Центре развития ребенка № 55 «Загадка» и Псковском кооперативном техникуме.

Учителя, воспитатели, педагоги-психологи и работники допобразования, победившие на региональном этапе, продемонстрируют свой педагогический талант на всероссийских соревнованиях.

Целью конкурсов профессионального мастерства является повышение престижа педагогической профессии, выявление новых имен талантливых педагогических работников Псковской области, их поощрение и поддержка.

Организаторами мероприятий выступают Государственное управление образования Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Напомним, что конкурсы профессионального мастерства работников учреждений образования являются традиционными для Псковской области. Лучших учителей в регионе выбирают в 28-й раз. Областной конкурс «Мастер года» проводится с 1996 года. Региональные этапы конкурса «Воспитатель года России» и «Педагог-психолог России» - с 2010. Самым молодым является конкурс «Сердце отдаю детям», стартовавший в 2001 году.