Общество

В Великих Луках готовятся к строительству еще одной новой школы

В 2016 году на территории Псковской области началась реализация федеральной программы по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях. В рамках этой программы первой в регионе была построена школа в Пскове на 1350 мест, строительство второго объекта реализуется на сегодняшний день в городе Великие Луки - это второй корпус школы № 6.

Еще одну школу построят в районе улиц Лаврино и Щорса, где когда-то была «70-я железнодорожная школа», которая была снесена в связи с аварийностью в 1990-х годах. Об этом ходе заседания великолукской городской думы сообщила и.о заместителя главы администрации города Ирина Бушенкова.

Ирина Бушенкова отметила, что данный микрорайон прилегает к центру города, но отделен от него транспортными железнодорожными путями. В районе улиц Щорса, Герцена и Заслонова сегодня имеются как многоквартирные дома, так и дома малой этажности, попадающие под расселение и перспективную застройку. В 2015 году здесь введен в эксплуатацию жилой комплекс на 149 квартир, строятся дома под расселение из ветхого жилья.

На сегодняшний день в этой части города действует всего одно общеобразовательное учреждение, вместимостью до 400 учащихся - МБОУ СШ № 17. По факту в нем обучается 490 человек, в том числе 103 ребенка во вторую смену.

«Открытие новых учебных мест обеспечит возможность частичной ликвидации второй смены в микрорайоне центральной части города», отметила выступающая.

Как уверила и.о замглавы администрации, сегодня администрацией города ведется подготовка к строительству новой школы в этом микрорайоне. Так, в прошлом году было приобретена проектная документация строительства школы на 800 мест с бассейном, также разработана дорожная карта, куда включен весь комплекс необходимых мероприятий по строительству новой школы – от определения земельного участка и изготовления проекта здания проектной организацией, с последующей передачей его на госэкспертизу.