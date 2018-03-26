Общество

Свыше 40 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере задержали в Псковской области на прошлой неделе

На прошедшей неделе в ходе осуществления пограничной деятельности сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в общей сложности свыше 40 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, за нарушение режима государственной границы задержаны более 20 иностранцев, из которых большая часть при попытке пересечения российско-белорусской границы вне пунктов пропуска, открытых для международных сообщений. Кроме того, пограничники задержали около 20 нарушителей пограничного режима.

В отношении одного иностранного гражданина Управлением возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

По результатам проведенных административно-процессуальных мероприятий в отношении задержанных наложено штрафов на общую сумму свыше 65 тысяч рублей.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гражданам о том, что перед пересечением государственной границы либо планированием поездки в пограничную зону необходимо ознакомиться с действующим законодательством в пограничной сфере и строго его соблюдать, убедиться в наличии необходимых для этого документов и не создавать предпосылки к совершению правонарушений.