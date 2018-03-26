Общество

Результаты проекта «Взгляд поколений» обсудили за «круглым столом», посвященном реализации программы «Активное поколение» в Псковской области

27 марта в «Центре устойчивого развития Псковской области» состоялся «круглый стол», посвященный реализации программы «Активное поколение» на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, во встрече приняли участие около 25 представителей НКО и общественных организаций, занимающихся развитием социальных проектов для старшего поколения, в том числе руководитель и координатор социального проекта «Взгляд поколений», который реализовывался в 2017 году ПРОО «СемьЯ» на базе Псковского облсовпрофа.

Этот проект стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение - 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года.

Руководитель проекта Элина Калинина рассказала собравшимся, что целью «Взгляда поколений» было создание условий для вовлечения людей старшего возраста в современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. За время реализации проекта в его работе приняли участие 150 человек. Для них были проведены занятия по фотоделу, одной из задач которых была подготовка волонтеров-фотографов, которые могли бы применить свои знания и навыки на пользу других общественных организаций, в которых они состоят. Был создан фотоклуб «КонтрасТ», оборудовано помещение для занятий фотоделом, приобретено необходимое оборудование. Для участников проекта были организованы выезды на фотопленэр в Пушкинские Горы и Порхов, одной из целей таких выездов стало распространение положительного опыта реализации данного проекта. Всего в рамках «Взгляда поколений» состоялось 17 мероприятий. Итоговым стала выставка в одном из торговых центров Пскова, которая не только привлекла внимание общественности к самому проекту, но и сделала акцент на совместной творческой работе молодежи и старшего поколения. После завершения социального проекта по многочисленным просьбам участников работа фотоклуба на базе Псковского облсовпрофа была продолжена, и с начала 2018 года уже прошло 5 мероприятий. Очередная встреча фотолюбителей состоится 1 апреля.

Добавим, что в рамках «круглого стола» в целом обсуждались итоги реализации в Псковской области программы, направленной на поддержку пожилых людей, при поддержке Фонда Тимченко в 2017 году. Также директор Центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова (г. Архангельск) провела для участников встречи проектную мастерскую «От идеи до проекта».