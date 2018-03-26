Общество

Весенний месячник объявлен в Пскове с 1 по 30 апреля

Весенний месячник объявлен в Пскове с 1 по 30 апреля. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Пскова, рекомендовано в этот период провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова.

Управлению городского хозяйства надлежит обеспечить координацию выполнения работ по санитарной уборке городских территории и ликвидации несанкционированных свалок в рамках выделенных бюджетных средств.

ООО «АСПО» будет предложено организовать вывоз твердых бытовых отходов в период проведения месячника на полигон.

МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба»должны предоставить необходимый инвентарь для проведения месячника, а также осуществить сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Личный контроль за организацией месячника возложен на и.о. заместителя главы администрации города Пскова Алексея Захарова.