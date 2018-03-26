Общество

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в среду нижней палате парламента отклонить законопроект, которым предлагается ввести регистрацию в социальных сетях только по предоставлению паспорта, а детям до 14 лет запретить самостоятельно создавать себе аккаунты и делать это лишь с письменного согласия родителей. Комитет выступает по данной инициативе соисполнителем, профильным назначен комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, пишет ТАСС.

Проектом, авторами которого выступили депутаты от «Единой России» Виталий Милонов и Михаил Бугера, предусматривается, что «при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных». По мнению разработчиков, такие нормы позволят «решить проблемы так называемых фейковых аккаунтов» и предупредят правонарушения со стороны создающих этих аккаунты лиц.

В соответствии с законопроектом «устанавливаются специальные правила регистрации в социальных сетях малолетних, то есть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет». «Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, документы, удостоверяющие личность законных представителей, и документы, подтверждающие их полномочия в качестве законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет», - говорится в сопроводительных материалах.

Корреспондирующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для собственников соцсетей. «Неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети, требований к регистрации в социальной сети физических лиц влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей», - отмечается в проекте закона.

Разработчики обращают внимание на то, что в настоящее время любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого- либо из знакомых, создав фейковый аккаунт. По их словам, «на такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница, совершить преступление под таким вымышленным именем».