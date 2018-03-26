Общество

Информационный день для НКО устраивает псковский Центр устойчивого развития 5 апреля

Информационный день для НКО устраивает Центр устойчивого развития Псковской области 5 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на мероприятие приглашаются руководители, сотрудники и волонтеры некоммерческих организаций.

В рамках информационного дня руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Йолев расскажет о нормах трудового законодательства и иных нормативных правовых нормах, которые необходимо соблюдать некоммерческим организациям. Главный специалист, эксперт отдела по делам НКО управления Министерства юстиции по Псковской области Станислав Рафальский разъяснит нюансы, связанные с обязательной ежегодной отчетностью в Минюст.

Телефоны для регистрации на мероприятие: (8112) 29-10-92, 8 953 235 6767.

Мероприятие состоится по адресу: г. Псков, ул. Ленина, 7, офис «Ассоциации юристов». Начало регистрации в 12.30.