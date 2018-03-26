Общество

«Социальный» комитет Псковского областного Собрания рассмотрел законопроект о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства

Проект закона Псковской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Псковской области» рассмотрели депутаты из комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О сути законопроекта рассказал руководитель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников. «Проект закона разработан в целях реализации статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти Псковской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области в подведомственных им организациях», - отметил он.

Чиновник пояснил, что в законопроекте даны понятия о ведомственном контроле, определены виды мероприятий, которые будут осуществляться учредителями посредством проведения плановых и внеплановых проектов. При принятии документа в этом году планы проверок на 2018 год должны быть утверждены до 1 мая. Проверяться будут трудовые договоры, время работы и отдыха, нормирование труда и все, что касается трудовых отношений.

Правовое управление областного Собрания предложило некоторые поправки к законопроекту, авторы документа с ними согласились. Окончательное решение будет принято завтра, 29 марта, на сессии регионального парламента.