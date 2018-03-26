Общество

До +15 градусов тепла прогнозируют в отдельные апрельские дни в Псковской области

До +15 градусов тепла прогреется воздух в отдельные апрельские дни в Псковской области. По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается около нормы, месячная сумма осадков - 80-110% от нормы.

В первой половине апреля дневные температуры прогнозируются +2…+7 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться до +8…+11 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются на уровне -3,0…+2 градусов, в отдельные ночи с понижением до -5.

Во второй половине апреля преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +5…+10, а ночные ожидаются на уровне +1…+6 градусов. В отдельные ночи возможно понижение температур до 0…-2. В отдельные дни возможно повышение дневных температур до +12…+15 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах на данный период выше среднемесячных многолетних значений на 50-80 см. Ухудшение гидрологической обстановки прогнозируется в случае активного таяния снежного покрова и одновременного вскрытия рек и водоемов области. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.

В связи с началом разрушения ледяного покрытия на водных объектах Псковской области существует вероятность происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед рек и водоемов, в местах промоин и трещин, и отрывом припайного льда с рыбаками-любителями.

Радиационная, химическая и биологическая обстановка в норме.