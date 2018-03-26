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Общество

Более чем в два раза выросло число выявленных в Великих Луках преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

28.03.2018 11:44|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 28 марта, в Великих Луках проходит очередное заседания городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутаты шестого созыва заслушали информацию начальника ОМВД России по городу Великие Луки Дмитрия Кислицина об итогах за 2017 год.

По его словам, по итогам отчетного периода отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 8,3% (до 1499), при этом число тяжких и особо тяжких возросло на 22,9%, на что повлияло в определенной мере увеличение количества выявленных сотрудниками преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (с 60 до 139). Число зарегистрированных угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по ст.119 УК РФ – на уровне 2016 года (22).

Начальник полиции отметил, что повысилась общая раскрываемость преступных деяний на 5,1% ( до 46 %), но по тяжким и особо тяжким составам преступлений отмечается снижение результативности работы. Так, раскрыто на 18,4% меньше уголовных дел, на 10% больше приостановлено, в результате эффективность раскрываемости данного вида преступлений уменьшилась на 7,5% (до 45%).

В то же время в Великих Луках значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. 22 несовершеннолетних совершили 31 преступление.

«В целом оперативно-служебная деятельность ОМВД России по г.Великие Луки в отчетном периоде позволила сохранить контроль за криминогенной обстановкой на территории города», - подытожил свой доклад Дмитрий Кислицин.

Теги: #великие луки #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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