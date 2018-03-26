Общество

Чего не хватает для открытия врачебно-физкультурного диспансера в Пскове, рассказал Игорь Потапов

Судьба врачебно-физкультурного диспансера, который планировалось открыть в Пскове на территории «двойки» в Борисовичах, пока не ясна. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проблема была поднята в ходе заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания во время рассмотрения законопроекта о внесении изменений в законы Псковской области «О физической культуре и спорте в Псковской области» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области» по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд области».

Исполняющий обязанности руководителя комитета Псковской области по физической культуре и спорту Алексей Орлов пояснил, что суть законопроекта состоит в передаче полномочий медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд области на уровень комитета по здравоохранению. На исполнение таких полномочий потребуются дополнительные средства из бюджета.

Председатель «социального» комитета Виктор Антонов поинтересовался, ресурсы каких учреждений предполагается привлекать для исполнения этих полномочий. «Предполагается открытие врачебно-физкультурного диспансера», - ответил Алексей Орлов. «Да что вы, неужели?» - возмутился Виктор Антонов, подчеркнув, что это вопрос не двигается с места уже несколько лет.

В ходе обсуждения представители «фракции врачей» высказали опасения в связи с тем, что принятие законопроекта обяжет медработников брать на себя ответственность за здоровье спортсменов. «Денег нет, специалисты не проучены, но они должны давать заключения и брать на себя ответственность. Это ничем не подтвержденное перекладывание ответственности, мы не готовы его брать», - высказал мнение депутат Валерий Василевский.

Эти же опасения подтвердил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов. «Полномочия передаются, деньги под полномочия не передаются. Вопрос крайне острый для здравоохранения и для спортсменов. Сейчас, мягко говоря, вся функция медработника сводится к тому, что врач по спортивной медицине, которых у нас один с натяжкой, ставит штампик о том, что спортсмен годен», - пояснил он. Чиновник отметил, что медицинское обследование лежит в системе ОМС только в части профилактических осмотров, в то же время спортсмены должны обследоваться узкими специалистами, требуются дорогостоящие обследования. Например, УЗИ сердца необходимо проводить раз в полугодие. «Если со спортсменом будет какая-то беда, то спросят с нас», - сказал он.

По подсчетам комитета, на исполнение этих полномочий необходимо порядка 100 млн рублей в год. Игорь Потапов также рассказал о том, каким образом идет работа с созданием врачебно-физкультурного диспансера. «Как только заложили первый кирпич в «двойку», мы рисовали те помещения, где будет диспансер. Слава богу, «двойка» стоит, помещения выделены, для завершения строительно-монтажных работ требуется порядка 20 млн рублей. Есть высокая вероятность, что мы найдем на это внебюджетные средства. Еще 21 млн рублей потребуется на медоборудования, этих источников сейчас нет», - отметил он.

Самой больной темой, по словам Игоря Потапова, является отсутствие врачей по спортивной медицине. Псковской области необходимо порядка 5 спортивных врачей. «Я съездил во все медицинские вузы, это товар штучный и разлетается как горячие пирожки по спортивным клубам. Мы можем привлечь специалистов только квартирами, 5 квартир мы запросили. Есть один специалист, который согласился и сейчас занимается вопросом организации медицинского учреждения», - сообщил чиновник. По словам Игоря Потапова, изначально диспансер планируется сделать структурным подразделением детской областной больницы, а затем перевести в статус бюджетного или автономного учреждения.