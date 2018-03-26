Общество

Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками

Военнослужащих снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, в ходе тактико-специального учения осваивают приемы контрснайперской борьбы и стрельб на повышенные дальности по малоразмерным целям, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Специалисты отрабатывают действия в составе снайперских пар, находясь в длительных засадах днем и ночью в различных погодных условиях, осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки при уничтожении мишеней, имитирующих живую силу условного противника на максимальных дальностях до 2 километров.

Снайперские пары ведут огонь с помощью крупнокалиберных 12,7-мм армейских снайперских винтовок «Корд» по новым методикам современного опыта локальных конфликтов, меняя основные и запасные огневые точки после проведения стрельб по специальным маршрутам. Также стрельба ведется на максимальной дальности до целей до 1,1 тыс. метров с помощью штатных винтовок СВД.

Отдельно в ходе ТСУ будут дополнительно отработаны задачи по разведке, наведению авиации и корректировке огня артиллерии с применением систем позиционирования и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3, лазерных дальномеров.