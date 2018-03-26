Общество

Николай Королев проверил ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. ВИДЕО

Арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев провел собственную проверку ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. Фото- и видеотчеты он опубликовал на свой станице в соцсети «ВКонтакте».

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В «ПИК60» он убедился в том, что выходы из торгового комплекса, в том числе запасные, открыты, оснащены специальными табличками, действует система оповещения, на стенах размещен план эвакуации. Также Николай Королев убедился в наличии пожарных щитков и системы пожаротушения. На втором этаже у здания торгового комплекса есть выход на наружную несгораемую железную лестницу. Финальной точкой проверки стал пост охраны, где сконцентрирована вся информация о состоянии комплекса 24 часа в сутки.

Вторым объектом его инспекции стали ТРК «Акваполис» и кинотеатр «Мираж Синема». Проверка проводилось по аналогии с соседним торговым комплексом. В «Акваполисе» он отметил в качестве преимущества широкие галереи коридоров, которые, не сужаясь, ведут к центральным выходам. Кроме того, есть возможность эвакуации через запасные боковые выходы. Николай Королев ознакомился с планом эвакуации, убедился в наличии всего необходимого для оповещения граждан о случившемся ЧС.

Отдельное видео посвящено главному эвакуационному коридору второго этажа.

Что касается кинотеатра «Мираж Синема», арт-директор ТРК убедился, что все двери в зале кинотеатра и во время сеансов открыты, прошелся по главному эвакуационному коридору и убедился в его соответствии нормам пожарной безопасности.