Общество

Островичи несут цветы и игрушки к импровизированному народному мемориалу в память о погибших в Кемерово

Сегодня, 28 марта, в день общероссийского траура по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в городе Острове (Псковская область) по инициативе органов местного самоуправления прошла траурная акция соболезнования и скорби «Кемерово, мы с тобой!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на центральной городской площади собрались представители муниципалитета, учителя школ и сотрудники детских дошкольных учреждений, работники учреждений культуры и спорта, госучреждений и предприятий различных форм собственности, общественники, пенсионеры, родители со своими детьми.

Собравшиеся островичи, выражая поддержку жителям Кемерово, почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы и мягкие игрушки к импровизированному народному мемориалу на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днём 25 марта. В результате пожара торгово-развлекательного комплекса погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

День 28 марта объявлен в России днём общенационального траура. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.