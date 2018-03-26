Общество

«Ростелеком» на Северо-Западе презентовал новое коробочное решение «Умный дом»

Компания «Ростелеком» в Северо-Западном федеральном округе представил инновационный продукт для обеспечения безопасности и комфорта жилья - «Умный дом». С его помощью можно круглосуточно, в режиме реального времени, контролировать происходящее в доме, оперативно получая информацию о возникновении нештатных ситуаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, безопасность «Умного дома» обеспечивается с помощью контроллера и датчиков открытия, движения, дыма и протечки. Детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменения температуры и влажности.

О возникшей проблеме хозяин оперативно оповещается через push-уведомление, SMS или e-mail. По желанию к готовому комплекту оборудования можно добавить видеонаблюдение, чтобы не только получить сообщение, но и увидеть причину инцидента в онлайн-режиме, а также дополнительные датчики.

Управление устройствами происходит через Личный кабинет* (мобильный или web-версия в ПК). Контроллер объединяет все умные датчики в общую интеллектуальную систему. Все события, происходящие в «Умном доме», хранятся в облаке.

Приобрести коробочное OTT-решение** «Умный дом» от «Ростелекома» могут как действующие, так и новые абоненты компании в офисах продаж и обслуживания, оформив заявку на сайте или по телефону 8-800-1000-800.

Стоимость расширенного комплекта с 4-мя датчиками – 16990 рублей. При покупке доступна рассрочка, а первый год сервисного обслуживания бесплатный. Специалисты «Ростелекома» будут оказывать круглосуточную техническую поддержку.

«Мы рады предложить своим клиентам «умные» цифровые решения для дома. Инновационный продукт «Умный дом» позволит собственникам повысить безопасность в жилище, своевременно отреагировать на бытовые аварийные ситуации, сэкономить ресурсы и личное время. Все это способствуют более высокому качеству жизни, делают ее намного комфортнее и удобнее. Такие высокоинтеллектуальные технологии – наше с вами будущее», - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко.

Узнать больше о новой услуге и возможностях подключения можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или на сайте www.rt.ru.

*Приложение «Умный дом Ростелеком» можно скачать бесплатно в Google play или AppStore.

**OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры и аналитика событий «Умного дома» осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.