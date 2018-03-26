Общество

Школьники Псковской области приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»

С 19 по 23 марта в г. Москве состоялся Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 165-летию со дня рождения выдающегося русского инженера, изобретателя, ученого Владимира Шухова.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Псковского центра развития одаренных детей Ирина Рябенко, в Форуме приняли участие около 900 юных исследователей из 44 регионов России, 438 населенных пунктов. В этом году в Форуме участвовали представители научной молодежи Латвии и Южной Кореи.

На Форуме Псковскую область представляла делегация обучающихся и педагогов, состоявшая из 30 школьников из Великолукского, Дедовичского, Плюсского, Опочецкого, Островского, Псковского, Себежского, Стругокрасненского районов, г. Пскова, также в составе нашей делегации были школьники из Санкт-Петербурга и г. Валмиера (Республика Латвия).

Программа Форума включала защиту исследовательских работ на научных секциях конференции, участие во всероссийской олимпиаде школьников по комплексу предметов «Инженерное дело» (физика и информатика). В рамках Форума для школьников прошли мероприятия Российской бизнес-школы-выставки, для педагогов состоялась Российская научно-методическая конференция-семинар «Тьюторство в исследовательском образовании», которые были организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Защита исследовательских работ школьниками проходила на площадках ведущих вузов России в Институте всеобщей истории Российской академии наук; Институте физиологии растений имени К.А. Тимирязева Российской академии наук; Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана; Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА); Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова; Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС»; Московском педагогическом государственном университете; Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ); Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова; Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева.

Итоги участия делегации Псковской области в Форуме: дипломами I степени награждены 4 человека, дипломами II степени - 6 человек, дипломами III степени - 7 человек: Елизавета Леонова, г. Опочка, МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа № 4», 11 класс – диплом в номинации Абсолютное первенство - лучшая работа в области гуманитарных наук; Большая научная медаль; диплом I степени.

Также дипломы I степени получили: Софья Вершинина, г. Псков, МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 10 класс; Ангелина Троицкая, г. Псков, МБУ ДО «Эколого-биологический центр», объединение «Исследователи природы», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», 10 класс; Андрей Максимов, г. Псков, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова» награжден диплом I степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»;

Дипломами II степени награждены: Даниил Андреев, г. Опочка, МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа № 4», 11 класс; Николай Бик, г. Псков, МБОУ, «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 11 класс; Аделина Гусарова, г. Псков, МБУ ДО «Эколого-биологический центр», объединение «Исследователи природы», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», 10 класс; Анастасия Леоненко, г. Остров, МБОУ «Средняя школа № 1» МО «Островский район», 8 класс; Александра Поливко, г. Опочка, МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа № 4», 11 класс; Илья Тимофеев, Псковский район, д. Писковичи, МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа», 10 класс.

Дипломы III степени получили: Виктор Евдокимов, г. Псков, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова», 7 класс; Маргарита Колпакова, г. Псков, МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 8 класс; Валерия Понамарева, Себежский район, г. Себеж, МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа», 6 класс; Анастасия Повхова, г. Псков, МБУ ДО «Эколого-биологический центр», объединение «Исследователи природы», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», 10 класс; Евгений Филиппов, д. Писковичи, МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа», 9 класс: Екатерина Сорокина, п. Плюсса, МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа», 11 класс также получила диплом III степени за инновационный проект в Российской бизнес-школе-выставке.

Нагрудным знаком «Школьник исследователь» программы «Шаг в будущее» награждены: Софья Вершинина, Илья Зуев и Павел Пронин.

Для школьников научная программа бизнес-школы-выставки включала мастер-классы, специализированные семинары и лектории, индивидуальные консультации, деловые игры, экспериментальные практики в научных лабораториях, технопарках, на производстве: «Аддитивные 3D-технологии – эпоха инноваций» (МГТУ им. Н.Э. Баумана); «Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности» (МГУ им. М.В. Ломоносова); мастер-класс с элементами деловой игры «Как продвинуть свой проект: средства и методики пиар (PR); (МГУ им. М.В. Ломоносова); тренинг «Менеджер 21-го века» (МГТУ им. Н.Э. Баумана); «Лазерные нанотехнологии: практика и применения» (Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова); «Биотехнологии – создание и внедрение» (ФИЦ «Биотехнологии» РАН); «Робототехника и мехатроника: исследования и внедрение» (МГТУ СТАНКИН); «Возобновляемая энергетика: перспективные направления» (ПАО «РусГидро» на базе НИИ «МЭИ»); «Регенеративная медицина – медицина будущего» (МГУ им. М.В. Ломоносова); состоялась экскурсия в Инновационный центр «Сколково».

Осенью 2018 года в г. Пскове с поддержкой гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества, состоится региональная бизнес-школа-выставка. В Псковской области региональные мероприятия Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» организует и проводит Координационный Центр на базе Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества (http://genius.pskovedu.ru/).