Общество

Руководитель пыталовского учебного учреждения, который сам себя премировал в течение трех лет, возместил ущерб бюджету

По результатам прокурорской проверки руководитель бюджетной организации возместил нанесенный бюджету ущерб.

Прокуратурой Пыталовского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в одном из бюджетных образовательных учреждений города Пыталово, в ходе которой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в нарушение требований действующего законодательства, согласно которому стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств – администрацией района, руководитель одной из бюджетных организаций с 2015 по 2017 годы издавал распоряжения о выплате себе денежных премий, причинив ущерб бюджету Псковской области в размере 97 224 рубля.

По данному факту прокуратурой Пыталовского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, руководителем организации добровольно возмещен причиненный бюджету ущерб в полном объеме.