Общество

Совет муниципальных образований Псковской области утвердил план работы на год

Сегодня, 28 марта, состоялось заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, председатель Государственного комитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, глава города Иван Цецерский, главы и их заместители других муниципальных образований и районов области, а также руководители профильных ведомств по тематикам рассматриваемых вопросов в повестке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с докладом выступил начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Павел Тельнов, который особо остановился на теме возникновения конфликтов интересов между сотрудниками органов местного самоуправления. Также руководитель управления напомнил о последних изменениях в антикоррупционном законодательстве, в частности о том, что с этого года все сотрудники, занимающие выборные должности, обязаны предоставлять сведения о доходах на имя губернатора региона в срок до 1 апреля.

Также собравшиеся заслушали доклад представителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ по проблемам капитального ремонта муниципальных помещений в многоквартирных домах в районах региона и обсудили тему обеспечения муниципальных предприятий твердым топливом в отопительный период.

Члены Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» также утвердили план работы на 2018 год, согласовав финансовый план и внеся изменения в Положение о наградах Ассоциации.