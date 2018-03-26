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Общество

Умер актер Олег Анофриев

28.03.2018 15:14|ПсковКомментариев: 3

В возрасте 87 лет умер советский и российский актер Олег Анофриев. Об этом в инстаграме написал актер Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», - сказал Олешко RT.

Он назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, «голосом нашего детства».

«В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», - отметил Олешко.

Олег Анофриев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, автор песен. В 1954 году окончил Школу-студию МХАТа. С 1954 по 1973 годы — актер московских театров (Центрального детского, театра имени Маяковского (с 1960), имени Моссовета (с 1962), театра-студии киноактера).

Наибольшую популярность Анофриев получил в качестве музыканта, записав песни для фильмов «Земля Санникова», «Жили три холостяка», а также мультиков «Сказка о попе и его работнике Балде», «Как львенок и черепаха пели песню» и некоторых других.

В общей сложности за свою карьеру Анофриев исполнил роли более чем в пятидесяти фильмах, а также записал порядка полусотни песен для различных кинематографических и мультипликационных проектов. В 2004-м году Олег Анофриев получил звание народного артиста России.

Кроме театра и кино Олег Анофриев много работал на эстраде, телевидении и радио, неоднократно участвовал в «Голубых огоньках», популярных детских передачах. Так, он вел передачу «Домашняя библиотека» на телеканале ОРТ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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