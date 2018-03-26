Общество

Доходы Псковской области увеличатся более чем на 2 млрд рублей

Изменения в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель руководителя главного финансового управления администрации Псковской области Людмила Павлова пояснила, что в соответствии с изменениями общая сумма доходов бюджета региона на 2018 год увеличится на 2 млрд 115 млн рублей. В данной сумме учитываются федеральные средства на увеличение заработной платы работником бюджетной сферы (59 млн рублей получат работники госучреждений, 51,4 млн - муниципальных учреждений), средства на ФАПы в сельских населенных пунктах, субвенции на обеспечение лекарственными препаратами.

По линии образования предполагаются средства на создание дополнительных мест в детских учреждениях для детей до 3 лет. 450 млн рублей заложены на строительство путепровода в Великих Луках, 300 млн рублей — на Северный обход Пскова. Дополнительные финансовые поступления предполагаются на расселение аварийного и ветхого жилья. Сделаны правки по собственной доходной базы в сторону увеличения на 462 млн рублей.

С учетом всех поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 28 млрд 839 млн рублей, расходы - 29 млрд 54 млн рублей. Дефицит уменьшен на 149 млн рублей и составил 215,9 млн рублей.

Заместитель председателя «бюджетного» комитета Алексей Федоров («Единая Россия») отметил, что в законопроекте говорится об увеличении доходов бюджета от использования платных дорог на 100 млн рублей. Он поинтересовался, насколько данная цифра подтверждается возможностями региона. Людмила Павлова подтвердила, что в увеличение собственной доходной базы включены доходы по использованию имущества платных дорог (100 млн) и доходы от дорожных штрафов (200 млн). «Что касается штрафов, то расчеты подтверждаются тем, что в ближайшее время в регионе будет установлено 18 дополнительных комплексов фотовидеофиксации. От имущества платных дорог по прошлому году не были освоены средства и в связи с погодными условиями не был введен в эксплуатацию ряд сельских автодорог. Мы договорились с Росавтодором, что эти средства будут предоставлены в этом году. Чтобы разместить конкурсные процедуры и вовремя начать ремонт, мы пошли на то чтобы увеличить источник, а потом произвести компенсацию за счет федеральных средств», - пояснила представитель финуправления.

И.о. руководителя областного комитета по транспорту Игорь Сильченков уточнил, что в настоящее время на дорогах области работает порядка 10 стационарных камер фотовидеофиксации дорожных правонарушений. Сейчас заключены договоры с двумя производителями, которые в рамках пилотного проекта установят 18-20 стационарных комплексов.

Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин («Единая Россия») также обратил внимание на состояние пунктов приема средств использование платных дорог на территории региона. В частности, в районе Куничиной Горы, по наблюдениям парламентария, гости региона вынуждены подпрыгивать по колено в грязи и глине, чтобы заплатить за передвижение по дороге. Игорь Сильченков отметил, что для решения проблемы нужно выяснить, на чьей земле находятся данные пункты.

По итогам обсуждения депутаты из профильного комитета одобрили предлагаемые изменения с учетом таблицы поправок в двух чтениях. Вопрос будет рассмотрен завтра, 29 марта, на сессии регионального парламента.