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Общество

В Пскове на учете состоят 110 подростков

28.03.2018 15:49|ПсковКомментариев: 0

28 марта в Пскове состоялось заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством председателя комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Владимира Воробьева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в нем приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов, профильных городских служб комиссии по делам несовершеннолетних.

Так, на совещании был рассмотрен вопрос, касающийся мер по повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

Заместитель начальника управления образования администрации города Пскова Светлана Котова в своем выступлении подчеркнула, что управлением образования ежегодно проводится мониторинг комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. С целью развития системы профилактической работы в муниципальных образовательных учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних в течение 2017 года осуществлялся ведомственный контроль «Профилактика правонарушений и кризисных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений», «Система работы социальных педагогов ОУ с обучающимися и семьями».

В ходе контроля особое внимание уделялось вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. Кроме того, специалистами управления образования осуществляются выходы в образовательные учреждения для участия в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних. «Данная форма работы позволяет оказывать оперативную индивидуальную консультативную помощь обучающимся, педагогам и родителям по профилактике дезадаптации, предупреждению семейного неблагополучия», - подчеркнула Светлана Котова и добавила, что координирующая роль в вопросе повышения эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними должна принадлежать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Ирина Зорина отметила, что по итогам двух месяцев 2018 года на территории Пскова несовершеннолетними совершено 8 преступлений, что меньше на 20% по сравнению с этим периодом 2017 года, при этом не совершено тяжких и особо тяжких преступлений. «В целях профилактики правонарушений за 2 месяца на учет поставлено 13 подростков, по состоянию на 1 марта на учете состоит 110 несовершеннолетних. С каждым из подростков проводится комплекс индивидуальной профилактической работы», - рассказала Ирина Зорина. Кроме того, она отметила улучшение взаимодействия УМВД с органами отдела семьи, опеки и попечительства по оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации: «за 2 месяца выявлено 48 безнадзорных подростков».

Также было отмечено, что хорошо выстроено взаимодействие с различными структурами города. Активно проводится индивидуальная профилактическая работа в образовательных учреждениях совместно с управлением образования, а именно мониторинг сети Интернет, с целью выявления сайтов и сообществ, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению. Налажены отношения с Областным центром занятости населения: в течение 2017 года проводилась работа по трудоустройству несовершеннолетних в летний период. Было трудоустроено 322 человека, в том числе и подростки, состоящие на учете в ПДН.

По словам Ирины Зориной, налажено взаимодействие с наркологическим диспансером Псковской области. «Самое главное, что результатом совместной работы стало то, что удается удержать оперативную обстановку в среде несовершеннолетних под контролем», - отметила она.

Начальник отдела администрации Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» Галина Каленчук в своем докладе рассказала о концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и о сложившейся ситуации в городе.

«На сегодняшний день остается высоким показатель количества несовершеннолетних, привлекаемых к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. За два месяца текущего года к административной ответственности за употребление и распитие спиртных напитков, употребления наркотических средств привлечено 16 подростков до 16 лет. Значительно высоким остается показатель количества детей, остающихся сиротами при живых родителях, контроль за поведением которых ослаблен или полностью отсутствует. За два месяца к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению и защите прав и законных интересов несовершеннолетних привлечено 102 законных представителя несовершеннолетних», - рассказала Галина Каленчук.

На совещании было выдвинуто предложение органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провести актуализацию мероприятий с целью повышения правовой грамотности, проведения ролевых игр по моделированию различных непредвиденных ситуаций.

По итогам обсуждения управлению образования администрации города было рекомендовано активизировать работу антикризисных групп, состоящих из классных руководителей, психологов, родителей, старших учащихся на базе школ по предупреждению негативных социальных явлений в молодежной среде и оперативному выявлению неблагополучных ситуаций. Среди дополнительных мер - проведение семинаров с педагогами, в том числе по безопасному пользованию интернетом.

Кроме того, на заседании было принято решение внести предложения по работе направленной на снижение количества суицидов среди подростков, которые обсудят на следующем заседании.

По окончании заседания, члены комиссии утвердили план работы на 2018 год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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