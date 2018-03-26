Общество

Два федеральных законопроекта по просьбе псковских «эсеров» рассмотрели депутаты из «бюджетного» комитета

Депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрели два федеральных законопроекта по предложению главы фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Натальи Тудаковой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первым законопроектом предлагается дополнить часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации положениями, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II группы.

«Данные изменения устраняют сложившуюся несправедливость в распределении льгот, предусмотренных действующей редакцией Жилищного кодекса, когда в случае совместного проживания собственников, достигших возраста 70 или 80 лет, и неработающих инвалидов I или II группы фактическое получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданами указанных категорий становится невозможным. Неработающий собственник жилого помещения в возрасте 70-80 лет, проживающий совместно с инвалидом I или II группы не может претендовать на получение компенсации, предусмотренной статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, так как не относится к категории граждан проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Вместе с тем и инвалиды I и II группы, не являющиеся собственниками помещения в многоквартирном доме, также не могут воспользоваться льготой, предусмотренной статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Данное предложение псковские парламентарии поддержали единогласно.

Второй законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» касается увеличения периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж, а также установления иных мер, направленных на улучшение прав лиц, осуществляющих уход за ребенком». Правовое управление областного Собрания дало отрицательной заключение на законопроект, объясняя это отсутствием финансового обеспечения на реализацию предложенных мер. Данный законопроект не поддерживается и на уровне правительства. Депутаты из «бюджетного» комитета рекомендовали отклонить данную инициативу.