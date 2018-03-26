Общество

Путин поручил правительству проверить законодательство, регулирующее работу ТРЦ

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проверить работу торгово-развлекательных центров. Как передает «Интерфакс», российский лидер начал совещание с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена - это совершенно очевидно», - заявил Путин, обращаясь к премьеру Дмитрию Медведеву.

«Нужно посмотреть еще и на действующее законодательство. Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики. Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей. Надо посмотреть внимательнее. Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», - добавил он.

«Все посмотрим, Владимир Владимирович. Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения», - отметил премьер.

Путин также поручил оказать всю необходимую дополнительную помощь тем, кого затронула трагедия в Кемерово.

Ранее МЧС сообщило о начале проверки функционирования систем пожаротушения, сигнализации и путей эвакуации в торговых центрах в России.

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошел пожар, жертвами которого, по последним данным, стали 64 человека. 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.