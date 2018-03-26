Общество

Молодые профактивисты Псковской области встретятся на площадке «Профинтеллект» в «Пушкиногорье»

С 30 марта по 1 апреля в рамках работы креативной дискуссионной площадки «Профинтеллект» состоится очередная встреча молодых профсоюзных активистов Псковской области. Встреча пройдет на базе отдыха «Пушкиногорье», в ней примут участие 15 представителей молодежного профактива Пскова, Печорского, Опочецкого, Дедовичского и Себежского районов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в программе работы – тренинги на командообразование, разрешение конфликтов, обучающий семинар по информационной работе, знакомство с основными ресурсами областного профсоюзного объединения, обсуждение итогов правозащитной деятельности псковских профсоюзов в 2017 году и правозащитных акций 2018 года, а также роли молодежи в профсоюзной работе. Основная часть встречи будет посвящена творческой работе: генерированию новых идей, которые молодежь хотела бы реализовать, участвуя в профсоюзном движении, разработке концепций молодежных мероприятий, которые участники «Профинтеллекта» хотели бы провести в 2018 году.

Напомним, что первая встреча рабочей и учащейся молодежи в рамках «Профинтеллекта» прошла 2-4 марта в санатории «Голубые озера». В ней приняли участие молодые профсоюзные активисты из Великих Лук, Куньинского и Новосокольнического районов.

Первые участники проекта «Профинтеллект» создали три концепции Форума молодежи, который они хотели бы провести в Псковской области в июне 2018 года, разработали несколько календарных планов мероприятий по четырем направлениям: защита прав молодежи; активизация роли молодежи в коллективных правозащитных и социально значимых акциях; развитие любительского спорта, туризма и активного отдыха; культурно-просветительская работа. Также они представили свое видение конкурса, который Псковский облсовпроф намерен провести к 70-летию областного профсоюзного объединения с целью поддержки и поощрения самых активных участников профсоюзного движения в регионе.