Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу о наделении младших госинспекторов полномочиями рассматривать административные дела

Депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, поддержали законодательную инициативу Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в Госдуму РФ проекта федерального закона, призванного усовершенствовать и повысить эффективность государственного экологического надзора. Соответствующее решение парламентарии приняли сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона предполагает внесение изменений в статьи 23.22. и 23.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Авторы законодательной инициативы обращают внимание, что в настоящее время в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях государственные инспекторы в области охраны окружающей среды не наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Это приводит к тому, что при выявлении правонарушений госинспектор не вправе привлечь правонарушителя к административной ответственности. Он вынужден составить протокол и направить материалы уполномоченному на рассмотрение должностному лицу.

«При этом более 60% нарушителей не являются на рассмотрение дела, следовательно, затягивается процедура получения нарушителем постановления по делу об административном правонарушении и, в конечном итоге, взыскания административного штрафа», - указывают авторы законопроекта.

Председатель госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов пояснил, что данным законопроектом правом рассмотрения административных дел предлагается наделить не только старшие должности государственных инспекторов, но и младшие. «Мы эту инициативу поддерживаем», - добавил он.

Чиновник также заверил, что квалификации у младших госинспекторов достаточно, чтобы рассматривать подобные дела. «Ничто нам не мешает не поручать такие дела тем сотрудникам, которые только пришли на работу. Регулировать этот процесс мы можем», - пообещал Виктор Мусатов.

По его словам, принятие вынесенного на обсуждение закона уменьшит объем работ у главных и старших инспекторов и позволит их привлекать к более крупным объектам.

Большинством голосов члены комитета проголосовали в поддержку законопроекта. Окончательное решение будет принято завтра, 29 марта, на очередной сессии Псковского областного Собрания.