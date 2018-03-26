Общество

Депутаты Псковской городской Думы помогли с выделением отдельной квартиры ребенку-инвалиду

В декабре 2017 года в адрес главы Пскова Ивана Цецерского поступило обращение от бывшей малолетней узницы Стеллы Никифоровой с просьбой помочь в вопросе предоставления жилой площади для ее внучки, которая является инвалидом 1 группы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», заместитель главы города Елена Полонская, выехав на место, получила подтверждение, что, действительно, в двухкомнатной квартире старой планировки проживает семья из шести человек. В ее составе, кроме взрослых, двое несовершеннолетних близнецов и девочка-инвалид, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, при котором ее проживание в одной комнате с другими членами семьи невозможно. «В ходе разговора мы узнали, что семья стоит на очереди на предоставление им жилья, однако произойдет это не скоро. Но видя бедственное положение, в котором находится данная семья, было принято решение действовать в рамках существующего законодательства с целью добиться ускорения процесса получения новой квартиры», - рассказывает депутат Елена Полонская.

Было проведено экстренное совещание, в котором приняли участие представители Территориального управления социальной защиты города Пскова и начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева. В соответствии с выработанным решением специалистами органов соцзащиты, городской администрации и депутатом были подготовлены все необходимые документы для обращения в суд. В случае его положительного решения семья девочки-инвалида имела бы право на дополнительную жилплощадь в размере 35 квадратных метров.

По словам депутата, во время подготовки документов, выяснилось, что вступили в силу поправки в Федеральный закон, в соответствии с которыми право на дополнительную жилплощадь получает не только сам ребенок-инвалид, но и один из его родителей, в связи с чем для направления в суд в срочном порядке был подготовлен новый пакет документов.

В ходе рассмотрения дела в суде решение было вынесено в пользу родителей девочки. До конца 2018 года семье будет выделена квартира большей площади. Кроме того, в работе у депутатов Псковской городской думы находится ещё несколько подобных писем, поступивших от псковичей и зарегистрированных во введенном по распоряжению главы города Ивана Цецерского общем Реестре обращений.