Общество

Интернет-трафик в сетях Tele2 в Псковской области увеличился в 2 раза

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги развития мобильного интернета в Псковской области и назвал самые «трафиковые» базовые станции 4G.

Самой «трафиковой» за 6 месяцев стала базовая станция с поддержкой 4G в центре Пскова, на улице Некрасова. В зону ее охвата попадают администрация города, областной театр драмы, центральный универмаг, а также такие рекреационные зоны, как Летний сад и Детский парк.

Активно пользуются скоростным мобильным интернетом жители спальных районов города. Так, второе месте по объему 4G-трафика заняла базовая станция на улице Труда. Она обслуживает жилые кварталы, три средних учебных заведения и крупный торговый центр «Рубин». На третьем и четвертом местах оказались базовые станции на улице Генерала Маргелова и в районе деревни Черёха в пригороде Пскова. Самые востребованные базовые станции 4G в Псковской области расположились в Великих Луках, Порхове и Острове.

За 2017 год интернет-трафик в сетях 3G и 4G Tele2 в Псковской области удвоился, и он продолжает расти. В первом квартале показатель увеличился в 1,3 раза. Также стабильно растет доля интернет-трафика в LTE. Компания запустила в регионе 4G в августе 2017 года, при этом сегодня уже более 35% данных проходит через сети четвертого поколения. Это в том числе следствие увеличения количества «умных» гаджетов: доля устройств с поддержкой LTE среди абонентов оператора в области достигла 15%.

Напомним, 4G-интернет Tele2 доступен в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке и в большинстве районов области. Сеть LTE работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных.