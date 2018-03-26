Общество

Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминает МЧС жителям Псковской области

Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминают жителям Псковской области в региональном управлении МЧС России.

«Наша жизнь слишком непредсказуема, и даже при строгом соблюдении всех мер предосторожности может возникнуть случайность, которая приведет к пожару. Поэтому лучше быть готовым к действиям в любой, даже самой опасной ситуации», - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Помните, что основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении.

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар, на ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности. Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер. Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил), как правило, успешно проводится на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.

Как действовать при пожаре

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.п.).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Если пожар случился в жилом помещении необходимо:

- сообщить о пожаре по телефону «01», «101» или «112». При этом точно указать адрес происшествия, при возможности, путь, по которому пожарным будет удобнее и быстрее добраться до места; свое имя, фамилию и телефон;

- принять меры по спасению людей и имущества;

- отключить электроавтоматы (в квартире – на щитке на лестничной площадке);

- закрыть окна и форточки;

- до прибытия пожарной охраны постараться организовать тушение пожара подручными средствами;

- при сильном задымлении – немедленно покинуть помещение, прикрыв за собой дверь;

- если справиться с огнём не удается, покинуть место и ждать пожарных (при выходе необходимо защитить глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем).

Недопустимо:

- бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных;

- гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (иначе можно получить удар током);

- открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха);

- пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться);

- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие);

- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно);

- прыгать из окна (выше третьего этажа – каждый второй прыжок смертелен).

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий:

- обучите детей и взрослых членов семьи простейшим способам тушения пожара;

- приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;

- никогда не курите в постели;

- никогда не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от использования самодельных электрических устройств;

- при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;

- избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале;

- в одну розетку не вставляйте более двух вилок, чтобы избежать перегрева.