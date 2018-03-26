Общество

Пути развития инфраструктуры связи в Псковской области обсуждались на встрече Михаила Ведерникова и министра связи РФ Николая Никифорова

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров обсудили вопросы подключения населенных пунктов и медицинских учреждений региона к сети интернет. На встрече, которая состоялась в среду, 28 марта, в администрации региона в Пскове также присутствовали руководители органов исполнительной власти Псковской области, представители Минкомсвязи и ПАО «Ростелеком».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове.

Открывая совещание, врио губернатора поблагодарил министра связи и массовых коммуникаций РФ за визит в регион и отметил, что для Псковской области очень важны те конструктивные взаимоотношения, которые сформировались с ведомством. «В рамках сотрудничества в регионе реализуется ряд проектов, с помощью которых удалось добиться определенных успехов в сфере развития связи. В первую очередь я имею в виду программы "Устранение цифрового неравенства" и "Развитие телемедицины". Эти проекты обеспечивают жителей сельской местности необходимой современной инфраструктурой связи, что для нашего региона особенно важно - у нас много отдаленных и труднодоступных территорий», - сказал Михаил Ведерников.

По словам руководителя региона, работа по реализации вышеназванных проектов идет в плановом режиме, но потенциал для эффективного взаимодействия еще не исчерпан.

Михаил Ведерников рассказал, что до конца марта в Псковской области будет полностью выполнен текущий план подключения к сети интернет медицинских организаций государственной системы. По адресной программе подключение к скоростному интернету получат 68 объектов в малых населенных пунктах. Реализацией проекта занимается ПАО «Ростелеком». Врио губернатора обратил внимание руководства компании на имеющуюся возможность использовать проложенные в рамках проектов сети для подключения к интернету отдельных населенных пунктов и социальных объектов, что позволит сэкономить средства на прокладку линий связи и повысить информатизацию сел и деревень.

Врио главы региона также напомнил, что в 2019 году в Псковской области пройдут 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, и в этой связи он предложил «Ростелекому» подключиться к созданию на территориях общественного пользования точек с бесплатным доступом к wi-fi.

В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отметил, что в Псковской области полным ходом идет реализация поручений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в рамках послания к Федеральному Собранию. В частности, одним из приоритетов инфраструктурного развития страны глава государства назвал подключение малых населенных пунктов (250–500 жителей) к сети интернет. По программе «Устранения цифрового неравенства» ее участниками стали около ста населенных пунктов, расположенных на территории Псковской области, из них в 81 уже построены точки доступа в Интернет. В планах на этот год - строительство еще 100 км волоконно-оптической линии связи.

Начальник Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников отметил, что в программу не попало порядка 90 населенных пунктов, подходящих по критериям. Николай Никифоров попросил предоставить ему полный список этих поселений с официальными данными Росстата о количестве жителей, чтобы рассмотреть возможность расширения программы.

В части исполнения поручения президента по подключению к высокоскоростной сети медицинских учреждений, Николай Никифоров поблагодарил коллег-связистов и руководство Псковской области за хороший результат - в прошлом году было построено 43 точки подключения. «Достаточно большой объем работы уже выполнен. Остается чуть более 20 объектов, и важно сделать так, чтобы подключение того или иного учреждения здравоохранения приводило к началу нового этапа его развития», - сказал он. Он также сообщил, в настоящее время Минкомсвязи вместе с министерством здравоохранения РФ готовят новую расширенную программу, которая продолжит инфраструктурные преобразования.

В ходе совещания участники также подняли ряд вопросов, в решении которых требуется поддержка Министерства связи и массовых коммуникаций. В частности, речь шла об ускорении согласования с РЖД вопросов при прокладывании каналов вблизи их объектов. Для решения этого вопроса врио губернатора Михаил Ведерников направит в министерство письмо с адресами, по которым нужна помощь.

Перед началом рабочего совещания Михаил Ведерников и Николай Никифоров провели двустороннюю рабочую встречу.